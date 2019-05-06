Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06

Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.
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«Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»: ФК «Краснодар» дал характеристику подсудимому Павлу Мамаеву

Кубанские новости07:30

Соседи Мамаева в Краснодаре поблагодарили его за создание детской площадки

Спорт-Экспресс06:55

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Чемпионат07:06

«Краснодар» – о Мамаеве: «Он показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»

Спорт БИЗНЕС Online06:52

Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»

RT на русском06:42

«Краснодар» дал положительную характеристику находящемуся в СИЗО Мамаеву

Sport24.ru07:21

«Краснодар»: «Мамаев в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны и как квалифицированный сотрудник»

Бомбардир.ру08:29
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Происшествия

Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет

Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушения в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено вчера в 19:34
Здоровье

Количество укушенных клещами растёт

За 5 дней число укушенных возросло на 166 человек. В понедельник, 6 мая, стало известно о 265 обращениях в медицинские организации.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Хоккей

Хоккеисты сборной России посетили баню

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.
Обновлено в 13:17
Космос

Космический парк приключений приглашает покинуть нашу планету и заглянуть за пределы изведанных пространств!

Калуга, Брянск, Ижевск, Минск, Пенза и многие другие города УЖЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ в «КосмоДрайве» и готовы к полёту на другие планеты.
Обновлено в 09:22
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:18
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий.
Обновлено в 12:04
Общество

В фундаменте храма конца XVIII века в Пушкине нашли ртуть

В ходе реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга рабочие обнаружили ртуть в стенах фундамента.
Обновлено в 14:15
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Общество

Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто

Обновлено в 13:27
Политика

ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Футбол

Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»

Директор "Ромы" Франческо Тотти в программе Le Iene сообщил, что не знает, станет ли Антонио Конте следующим тренером римского клуба.
Обновлено в 10:53
Общество

Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая

Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Сирийская армия приготовилась к штурму стратегически важного города

Обновлено в 11:07
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео

«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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