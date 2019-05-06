Футбол
«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06
Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.
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«Краснодар» – о Мамаеве: «Он показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»
Спорт БИЗНЕС Online06:52
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Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:18
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По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий.
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В ходе реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга рабочие обнаружили ртуть в стенах фундамента.
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Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
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"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
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