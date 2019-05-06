Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06

Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»: ФК «Краснодар» дал характеристику подсудимому Павлу Мамаеву

Кубанские новости07:30

Соседи Мамаева в Краснодаре поблагодарили его за создание детской площадки

Спорт-Экспресс06:55

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Чемпионат07:06

«Краснодар» – о Мамаеве: «Он показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»

Спорт БИЗНЕС Online06:52

Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»

RT на русском06:42

«Краснодар» дал положительную характеристику находящемуся в СИЗО Мамаеву

Sport24.ru07:21

«Краснодар»: «Мамаев в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны и как квалифицированный сотрудник»

Бомбардир.ру08:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100

Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.
Обновлено в 11:04
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Гаджеты

Сбербанк получил патент на умный холодильник

Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию умного холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Два здания в Москве проверят после сообщений о минировании

Правоохранители приступили к проверкам бизнес-центра "Саммит" и торгового центра "Интер-Север" после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:33
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Футбол

«Реал» определился с будущим Бэйла в клубе

Обновлено в 12:51
Происшествия

«Дилетант» соболезнует родственникам погибших в Шереметьево

Обновлено в 05:19
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Мурманчанка потеряла семью при пожаре в Шереметьево. Полгода назад в колледже Керчи убили ее племянницу

Среди погибших в загоревшемся самолете в Шереметьево был главврач Снежногорской больницы Евгений Новиков.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Найдены все родственники погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Установлены родственники каждого из 41 погибшего в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено в 08:14
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин извинился за стрельбу в Камышлове

Обновлено в 11:34
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено в 09:31
Хоккей

«Авангард» стал самым популярным клубом КХЛ в Instagram в апреле

Четыре клуба КХЛ вошли в тридцать самых популярных хоккейных команд в Instagram за апрель.
Обновлено в 11:25
Кино

Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:16
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Технологии

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное