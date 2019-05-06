«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06

Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.

Армия и оружие На военной базе в Латвии взорвалась мина Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

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Политика РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.

Происшествия Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.

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Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Происшествия Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

Транспорт Амстердам планирует с 2030 года допускать в город только электромобили Муниципалитет Амстердама опубликовал план, в соответствии с которым с 2030 года въезд в город будет закрыт для всех видов автотранспорта, за исключением электромобилей.

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