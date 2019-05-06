Футбол
«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06
Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.
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«Краснодар» – о Мамаеве: «Он показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»
Спорт БИЗНЕС Online06:52
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Армия и оружие
На военной базе в Латвии взорвалась мина
Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
Обновлено в 10:26
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца
В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Наука
Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии
Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве
Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Авто
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено в 08:17
Происшествия
«Черные ящики» сгоревшего самолета найдены в Шереметьево
Сотрудники технических служб в аэропорту Шереметьево обнаружили два «черных ящика» самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке 5 мая.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево
Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Амстердам планирует с 2030 года допускать в город только электромобили
Муниципалитет Амстердама опубликовал план, в соответствии с которым с 2030 года въезд в город будет закрыт для всех видов автотранспорта, за исключением электромобилей.
Обновлено в 08:10
Политика
В США опубликовали доклад о Зеленском
Исследовательская служба при конгрессе США составила доклад о последствиях избрания Владимира Зеленского президентом Украины, сообщает RT.
Обновлено в 03:39
Экономика
Греция в 2018 году получила рекордные доходы от туризма
Обновлено в 11:14
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Наука
Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода
Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11