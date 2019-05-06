Футбол
«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудникаЧемпионат 07:06
Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста.
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«Краснодар» – о Мамаеве: «Он показал себя в качестве квалифицированного сотрудника»
Спорт БИЗНЕС Online06:52
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Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крыса
Обновлено в 15:02
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Здоровье
В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом
Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
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Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Зеленский продолжит курс Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Происшествия
На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»
В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Политика
Торгпред США подтвердил намерение поднять пошлины на товары из КНР
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения Вашингтона поднять пошлины на товары из Китая в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 по Москве), передает агентство Блумберг.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 10:32
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Илья Михеев стал игроком «Торонто»
Обновлено в 12:10
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Экономика
Morgan Stanley прекратит работу в России
Morgan Stanley в первом квартале 2020 года намерена подать в Центробанк России заявление о прекращении банковской деятельности в стране.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель
Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся.
Обновлено в 08:45