В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару». Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 2:3. Голы в составе хозяев на счету Кэтэлина Карпа и Джемала Табидзе.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ

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