Футбол

ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Уфу»Кубань 24 вчера в 09:02

На 73-й минуте забивает Тонни Вильена — 2:2. На 86-й минуте — автогол: Джемал Табидзе срезает мяч в сетку собственных ворот. Итог матча — 2:3 в пользу ФК «Краснодар».
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