Футбол
ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Уфу»Кубань 24 вчера в 09:02
На 73-й минуте забивает Тонни Вильена — 2:2. На 86-й минуте — автогол: Джемал Табидзе срезает мяч в сетку собственных ворот. Итог матча — 2:3 в пользу ФК «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола
Sport24.ruвчера в 10:15
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети после ЧП
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур»
На территории Сковородинского района Приамурья из-за образовавшегося провала перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита - Хабаровск.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Lufthansa решила прекратить полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
Информационная безопасность (16.06 – 15.07.2019)
ГК "ИнфоТеКС" объявил о первом в России подключении субъекта РФ – Республики Тыва – к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
ГАЗель. Создание легенды
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал причины поражения от ЦСКА
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во 2-м туре РПЛ.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено 19 июля в 23:29
Экономика
Красная икра может подорожать на треть
Красная икра в этом году может подорожать на треть.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
«Атомфлот» объявил конкурс на строительство серийных ледоколов
Обновлено вчера в 03:13