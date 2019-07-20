На 73-й минуте забивает Тонни Вильена — 2:2. На 86-й минуте — автогол: Джемал Табидзе срезает мяч в сетку собственных ворот. Итог матча — 2:3 в пользу ФК «Краснодар».

Финансы По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Происшествия В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур» На территории Сковородинского района Приамурья из-за образовавшегося провала перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита - Хабаровск.

Происшествия Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Общество Lufthansa решила прекратить полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Шоу-бизнес Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Технологии Информационная безопасность (16.06 – 15.07.2019) ГК "ИнфоТеКС" объявил о первом в России подключении субъекта РФ – Республики Тыва – к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Кино Пьер Ришар прилетел в Ессентуки Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Интернет Tinder отказался от оплаты через Google Play Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.

Футбол Тренер «Оренбурга» назвал причины поражения от ЦСКА Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во 2-м туре РПЛ.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.