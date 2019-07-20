"Краснодар" одержал волевую победу над "Уфой" (3:2) в матче 2-го тура чемпионата России. Гости смогли отыграться со счета 0:2, оба мяча команда пропустила в первом тайме. "Краснодар" одержал первую победу в сезоне, хозяева поля проиграли во второй раз подряд.

Общество В правительстве предложили не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем и смягчить ограничения на розничную продажу этого напитка, сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект.

Политика Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Энергетика «Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.

Политика Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии в отношении допуска к выборам фигуранта "газового дела" Александра Онищенко.

Единоборства Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Религия Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Теннис Кафельникова включили в зал теннисной славы Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.

Общество Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.

Футбол ФК «Ростов» сыграл со «Спартаком» вничью ФК «Ростов» в прошедшем сегодня матче Премьер-Лиги сыграл с московским «Спартаком» вничью, сровняв счет на последних минутах.

Кино Студия Marvel рассказала о своих планах Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.

Авто Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Происшествия В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы Свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больнице в городском округе Яхрома Московской области из-за пожара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Единоборства Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Общество Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.