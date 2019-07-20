Футбол
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой»Спорт-Экспресс вчера в 08:58
"Краснодар" одержал волевую победу над "Уфой" (3:2) в матче 2-го тура чемпионата России. Гости смогли отыграться со счета 0:2, оба мяча команда пропустила в первом тайме. "Краснодар" одержал первую победу в сезоне, хозяева поля проиграли во второй раз подряд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола
Sport24.ruвчера в 10:15
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Общество
В правительстве предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем и смягчить ограничения на розничную продажу этого напитка, сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах
Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Политика
Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии в отношении допуска к выборам фигуранта "газового дела" Александра Онищенко.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.
Обновлено в 01:03
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Религия
Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках
В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней
Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
ФК «Ростов» сыграл со «Спартаком» вничью
ФК «Ростов» в прошедшем сегодня матче Премьер-Лиги сыграл с московским «Спартаком» вничью, сровняв счет на последних минутах.
Обновлено вчера в 17:04
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Единоборства
Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Авто
Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
Свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больнице в городском округе Яхрома Московской области из-за пожара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов
Обновлено вчера в 07:30
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Посол Украины рассказал о подорванном доверии к Германии из-за РФ
Доверие жителей Украины к Германии пошатнулось после восстановления полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 14:33