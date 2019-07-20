Футбол

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой»Спорт-Экспресс вчера в 08:58

"Краснодар" одержал волевую победу над "Уфой" (3:2) в матче 2-го тура чемпионата России. Гости смогли отыграться со счета 0:2, оба мяча команда пропустила в первом тайме. "Краснодар" одержал первую победу в сезоне, хозяева поля проиграли во второй раз подряд.
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«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

Советский спортвчера в 09:06

Автогол Табидзе принес волевую победу «Краснодару» над «Уфой»

Soccer.ruвчера в 08:59

«Уфа» – «Краснодар» – 2:3, 2-й тур РПЛ, победу гостям принёс удар Рамиреса

Чемпионатвчера в 09:35

«Краснодар» победил в Уфе, уступая в счете 0:2

Матч ТВвчера в 08:58

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола

Sport24.ruвчера в 10:15

Намли и Вилена забили дебютные голы за «Краснодар»

Бомбардир.рувчера в 09:07

«Краснодар» празднует камбэк в матче с «Уфой». Фото

Спорт-Экспрессвчера в 10:03
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Общество

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Политика

Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах

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Армия и оружие

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Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
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Дерек Чисора нокаутировал Шпильку

Обновлено в 01:33
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В России увлеклись новым видом туризма

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«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем

Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
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Политика

Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду

Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии в отношении допуска к выборам фигуранта "газового дела" Александра Онищенко.
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Единоборства

Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.
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Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Религия

Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках

В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства

Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

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Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Теннис

Кафельникова включили в зал теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
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Общество

Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней

Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

ФК «Ростов» сыграл со «Спартаком» вничью

ФК «Ростов» в прошедшем сегодня матче Премьер-Лиги сыграл с московским «Спартаком» вничью, сровняв счет на последних минутах.
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Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
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Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера

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Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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Авто

Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
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Происшествия

В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы

Свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больнице в городском округе Яхрома Московской области из-за пожара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет

Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
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Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
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Посол Украины рассказал о подорванном доверии к Германии из-за РФ

Доверие жителей Украины к Германии пошатнулось после восстановления полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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