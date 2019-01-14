Футбол
«Краснодар» обыграл сборную Китая U25 в товарищеском матче
«Краснодар» обыграл сборную Китая U25 в товарищеском матчеЧемпионат12:17
«Краснодар» провёл товарищеский матч со сборной Китая в возрасте до 25 лет. Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в испанском городе Марбелья и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.
Чемпионат12:17
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Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 13:06
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено в 04:07
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали 90 человек
В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадали.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах РФ»
Бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину предъявили обвинения «в госизмене в интересах России» и подрыве обороноспособности государства, сообщил глава украинской генпрокуратуры Юрий Луценко.
Обновлено в 13:11
Экономика
Министр сообщил о проекте по экспорту мусора из Архангельска в Швецию
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
Законопроект об установке системы слежения за газом внесли в Госдуму
Планируется установить автоматические системы по слежению за газом и безопасностью в доме.
Обновлено в 09:53
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска отказался признать вину
Мужчина, который нанес ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе не признал свою вину в убийстве политика, цитирует Польское радио пресс-секретаря окружной прокуратуры Гражину Ваврынюк.
Обновлено в 12:17
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Видео дня: Карякин перевернулся на седьмом этапе «Дакара»
Российской гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете мотовездеходов на Дакаре, перевернулся во время прохождения седьмого этапа ралли-марафона.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа
Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
Авто
Российский авторынок вырос в 2018 году почти на 13%
Всего в России в 2018 году продан 1 800 591 новый автомобиль; в декабре 2018 г. российские покупатели приобрели 175 240 новых машин – на 5,6% больше, чем в декабре 2017 года.
Обновлено в 06:07
ЖКХ
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах
В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.
Обновлено в 12:01
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Общество
Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой.
Обновлено в 11:53
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Спорт
Плющенко госпитализировали с болями в спине
В феврале 2014 года Плющенко должен был выступить в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, но снялся с соревнований из-за травмы спины и объявил, что завершает спортивную карьеру.
Обновлено 12 января в 15:39
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Космос
Прогулку китайского лунохода на Луне сняли на видео
Китайское национальное космическое управление показало видео с перемещающимся на поверхности Луны планетохода миссии Chang'e 4, в ходе которой аппарат совершил первую в мире мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране
В интернете появилась видеозапись с места крушения грузового Boeing 707 под Тегераном.
Обновлено в 04:14