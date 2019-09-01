Футболисты "Краснодара" выиграли у "Урала" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу кубанцев. У гостей забитыми мячами отметились Дмитрий Скопинцев (19 минута), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82).

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