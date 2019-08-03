«Краснодар» оказался сильнее «Зенита» в матче 4-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет открыл защитник Дмитрий Иванов на 45-й минуте, а в дебюте второго тайме Руслан Апеков увеличил преимущество.

Происшествия Полиция начала задерживать наиболее активных участников незаконной акции в Москве Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несанкционированной акции в центре Москвы.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Общество Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.

Политика Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Гаджеты Xiaomi представила «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц Компания Xiaomi запустила сбор средств на выпуск "умного" дверного замка R5, в основе работы которого используется система распознавания лиц.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Футбол «Зенит» заявил Малкома на сезон В свой единственный сезон в Барселоне Малком провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Политика Посольство России ответило США на новые санкции Введенные против российской стороны санкции, как добавили в ведомстве, показали миру «наплевательское отношение» к презумпции невиновности и необходимости доказывать предъявляемые кому-либо обвинения.

Политика Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Политика Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших воинов Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Происшествия Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.

Общество Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста В субботу, 3 августа, в центре Москвы оппозиция проводит очередную несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Политика Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.