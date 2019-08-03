Футбол
«Краснодар» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве РоссииProstoProSport 06:54
«Краснодар» оказался сильнее «Зенита» в матче 4-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет открыл защитник Дмитрий Иванов на 45-й минуте, а в дебюте второго тайме Руслан Апеков увеличил преимущество.
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