Футбол

«Краснодар» обыграл «Урал», одержав десятую победу в РПЛ
РБК Краснодар
09:09

Краснодар — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
23′
Вараздат Ароян
Сергей Петров
24′
Вандерсон Соуза
Кристиан Куэва
31′
Ари
Магомед Сулейманов
51′
53′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
Магомед Сулейманов
57′
Кристиан Куэва
61′
Магомед Сулейманов
69′
Иван Игнатьев
75′
79′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
82′
Николай Димитров
Марко Араторе
Маурисио Перейра
Артем Голубев
84′
Виктор Классон
88′
Футбольный клуб «Краснодар» одержал десятую победу в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги и довел свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до пяти матчей.
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