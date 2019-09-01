РПЛ
Коммерсантъ«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
|21′
|37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
|56′
|59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
|68′
|70′
Ари
Иван Игнатьев
|70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
|79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
|80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
|82′
|82′
Вандерсон Соуза
|90′+3′
Сергей Петров
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
13
Бумаль
14
Бавин
11
Ильин
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
21
Намли
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Краснодара» победили «Урал» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 4:2.
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