Футболисты «Краснодара» победили «Урал» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 4:2.

«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ

Здоровье В Каменской районной больнице Алтайского края начали компьютеризацию 110 компьютеров и 78 принтеров поступили в центральную районную больницу г. Камень-на-Оби Алтайский край в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 30 августа сообщили на сайте министерства здравоохранения Алтайского края.

Происшествия Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Музыка Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Происшествия МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.

Экономика В России увеличилось число самостоятельных путешественников По словам экспертов, увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, сообщает news.ru.

Шоу-бизнес Яна Рудковская и Евгений Плющенко станцевали на Дрезденском балу Недавно телеведущая разместила видео с Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербург, на котором они с мужем кружатся в танце.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Политика Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Политика Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала своего подросшего девятимесячного сына В последнее время, казалось, в семейной жизни звездной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко начали немного сгущаться тучи.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Футбол Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса» Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.

Политика Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».

Общество У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.

Кино Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор» Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Кино На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.

Шоу-бизнес Из-за урагана рэпер Джиган с женой и детьми застрял на острове в США Артист не может улететь домой из-за стихии, о чем сообщил в Instagram.Рэпер Джиган долгое время отдыхает в районе Майами, но из-за надвигающегося урагана курортный остров оказался закрыт.