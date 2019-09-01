РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ

Урал — Краснодар
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
21′
37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
56′
59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
68′
70′
Ари
Иван Игнатьев
70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
82′
82′
Вандерсон Соуза
90′+3′
Сергей Петров
Футболисты «Краснодара» победили «Урал» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 4:2.
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