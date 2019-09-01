Футболисты «Краснодара» победили «Урал» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 4:2.

«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ

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