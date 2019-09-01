1 сентября ФК «Краснодар» преподнес себе и своим болельщиках хороший подарок. В Екатеринбурге прошел матч восьмого тура РПЛ. На поле встретились «Краснодар» и «Урал».

«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ

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