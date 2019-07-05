Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в АвстрииВести.Ru вчера в 13:54
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 2:1. Автором победного мяча стал бразилец Ари. Команда Мурада Мусаева вышла вперед на 38-й минуте первого тайма.
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Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа
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Происшествия
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Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
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Происшествия
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