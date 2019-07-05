Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в АвстрииВести.Ru вчера в 13:54

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 2:1. Автором победного мяча стал бразилец Ари. Команда Мурада Мусаева вышла вперед на 38-й минуте первого тайма.
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Эмоции в раздевалке «Краснодара» после победы в Кубке Париматч Премьер. Видео

Sport24.ru03:14

«Краснодар» показал с трофеем после победы над «Спартаком» на турнире в Австрии

ProstoProSport01:30

Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в Австрии

Советский спорт00:14

Щербаченко: «Первый трофей „Краснодара“ – это не прорыв для него»

Евро-футбол.ру02:00

У «Спартака» появляется новый лидер? Бакаев в Австрии был реально хорош

Спорт-Экспресс05:45

Стандарты «Краснодара», топовый Бакаев, ожидаемый ЦСКА, «Ростов» – самый интересный. Подробный разбор Кубка Париматч Премьер от Генича

Матч ТВ06:00

Вручение кубка «Краснодару» и Ари-блогер. Лучшие фото с турнира в Австрии

Чемпионат03:00
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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский назначил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки

Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Политика

Что обсудили Путин и папа Римский

Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 04:50
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Общество

В Приангарье ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка

В Иркутской области граждане, пострадавшие от паводка, смогут получить дополнительные выплаты, помимо компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством (на первоочередные нужды и за поврежденное или утраченное имущество).
Обновлено в 03:27
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Политика

В «Единой России» не будут проверять обвинения в адрес секретаря московского отделения партии Андрея Метельского

В «Единой России» заявляют о презумпции невиновности и о том, что обвинения должны быть доказаны.
Обновлено в 06:02
Политика

Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Интернет

Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей

В браузере Mozilla Firefox на протяжении 17 лет злоумышленники могли без особого труда красть файлы пользователей.
Обновлено в 02:35
Экономика

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге

«Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Россия - это не Москва и Санкт-Петербург». Газизов ответил Федуну

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну на заявление о необходимости сократить премьер-лигу.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа

Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 03:08
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
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