Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в АвстрииВести.Ru вчера в 13:54

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 2:1. Автором победного мяча стал бразилец Ари. Команда Мурада Мусаева вышла вперед на 38-й минуте первого тайма.
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Эмоции в раздевалке «Краснодара» после победы в Кубке Париматч Премьер

Sport24.ru03:14

Щербаченко: «Первый трофей „Краснодара“ – это не прорыв для него»

Евро-футбол.ру02:00

«Краснодар» показал победное видео из раздевалки

Матч ТВ02:27

«Краснодар» показал победное видео из раздевалки

Sportbox.RU02:27

«Краснодар» радуется победе на турнире в Австрии. Видео

Спорт-Экспресс02:20

Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в Австрии

Советский спорт00:14

Вручение кубка «Краснодару» и Ари-блогер. Лучшие фото с турнира в Австрии

Чемпионат03:00
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Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя

Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Спорт

Россияне завоевали 7 наград в первый медальный день Универсиады-2019

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика

Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:25
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Общество

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной

В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный

Обновлено в 02:53
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Экономика

Зачем компании из США потратили $1,4 трлн на выкуп собственных акций

За последние два года американские корпорации купили на фондовом рынке свои собственные акций на сумму $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 04:38
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:00
Финансы

Курс доллара на открытии торгов не изменился

Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Жителей греческого острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

Обновлено в 01:44
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Общество

В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство

Обновлено вчера в 23:47
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
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