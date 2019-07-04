Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в АвстрииВести.Ru 13:54
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 2:1. Автором победного мяча стал бразилец Ари. Команда Мурада Мусаева вышла вперед на 38-й минуте первого тайма.
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