Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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