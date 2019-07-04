«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

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