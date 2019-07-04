Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в АвстрииRT на русском 16:25

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.
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Ари: «Нравится побеждать „Спартак“»

Sports.ru15:57

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru13:55

«Краснодар» показал, как праздновал победу в Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ16:19

Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира

Бомбардир.ру13:57

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы на турнире в Австрии

Спорт-Экспресс16:10

«Краснодар» показал фото с трофеем после победы на турнире в Австрии

Евро-футбол.ру16:27

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2, 4 июля 2019: обзор матча турнира в Австрии

Чемпионат14:17
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Общество

Один из самых длинных в России деревянных мостов обрушился в Башкирии

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Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

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Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
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Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что объединяет его с Халком

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Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

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Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

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Политика

Владимир Путин назвал условия диалога с Зеленским

Президент России подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил о намерении наладить прямой диалог с гражданами в ДНР и ЛНР и перестать называть их «сепаратистами».
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Политика

Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
Политика

Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора»

Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 06:07
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Политика

Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»

Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 16:18
Культура

Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Гаджеты

Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе

По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 10:40
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено в 01:01
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Авто

В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition

В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
Обновлено в 06:06
Авто

Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах

По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.
Обновлено в 04:05
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