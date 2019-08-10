Футбол

«Краснодар» обыграл «Рубин», проведя тайм в меньшинствеМосковский Комсомолец 14:07

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Футбольный клуб «Краснодар» с большим трудом обыграл казанский «Рубин» на своем поле со счетом 1:0. Единственный мяч забил Иван Игнатьев.
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