Футбол

Футболисты «Краснодара» выбили «Порту» из Лиги чемпионовМосква 24 вчера в 18:00

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Встреча, которая прошла во вторник, 13 августа в Порту завершилась со счетом 3:2. В первом матче в Краснодаре победили гости (0:1). Голы у "Краснодара" забили Тонни Вилена (3-я минута), а также Магомед-Шапи Сулейманов, который оформил дубль (13, 34).
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