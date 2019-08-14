"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

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Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за бушующего в Китае супертайфуна «Лекима».

Общество В Амурской области на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО На обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун появилось изображение солдат в форме НАТО.

Происшествия Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.

Авто Обновленный кроссовер Changan CS55 готовится к дебюту Предварительная стоимость обновленного кроссовера составит около 775 тыс. рублей в эквиваленте.

Технологии В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

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Происшествия На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.

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Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

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