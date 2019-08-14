Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионовРЕН ТВ вчера в 16:55

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл португальский "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Россияне вышли в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. "Краснодар" обыграл португальцев со счетом 3:2.
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