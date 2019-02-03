Футбол
«Краснодар» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в товарищеском матчеРИА Новости 07:13
Футболисты "Краснодара" одержали победу над американским клубом "Нью-Инглэнд Революшн", выступающим в MLS, в товарищеском матче на сборе в Испании. Встреча, состоявшаяся в Марбелье, завершилась со счетом 2:0, дубль сделал Магомед-Шапи Сулейманов (49-я и 77-я минута).
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