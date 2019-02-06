Футбол
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 12:05
Гол на 84-й минуте забил Иван Игнатьев. Следующий матч "Локомотив" проведет 10 февраля с норвежским "Хеугесунном". "Краснодар" 14 февраля примет немецкий "Байер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
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Частичное обрушение кровли жилого двухэтажного дома в Саратове произошло в четверг из-за большого скопления снега на крыше, сообщили ТАСС в пресс-службе СК региона.
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Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р»
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Технологии
Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты
Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России.
Обновлено вчера в 22:09
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Обновлено в 01:36
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Эксплойт на MacOS может получить доступ к системным паролям
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Суд освободил полковника Квачкова из-за декриминализации статьи 282 УК
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Обновлено в 03:12
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Ученые предрекли климатический хаос на Земле
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Около Сургута взорвался газопровод. Есть погибший
Обновлено вчера в 10:07
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Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором
В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.
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