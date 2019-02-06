Футбол
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 12:05
Гол на 84-й минуте забил Иван Игнатьев. Следующий матч "Локомотив" проведет 10 февраля с норвежским "Хеугесунном". "Краснодар" 14 февраля примет немецкий "Байер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
Чемпионатвчера в 11:49
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Общество
Названы первые результаты проверок бензина
Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне
Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено вчера в 19:13
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри компании.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
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Общество
Видео с церемонии прощания с Децлом опубликовали в Сети
В Москве проходит церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. В Сети появилось видео с места событий.
Обновлено вчера в 05:12
Авто
Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии
Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Из обломков перевозившего футболиста Салу самолета извлекли тело
Из разбившегося самолета, в котором, предположительно, летел футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, спасатели извлекли тело.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Эквадоре зарезали российского туриста
Российский турист умер от ножевых ранений в столице Эквадора Кито.
Обновлено вчера в 20:38
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 05:05
Культура
Мультсериал «Симпсоны» продлен на два сезона
Обновлено вчера в 23:47
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В России создали православный телефон
Ранее в январе Caviar представил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси, а также датскому воину Рагнару Лодброку.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В Москве найден клад серебряных монет XIX века
В Москве на Долгоруковской улице при раскопах археологи нашли клад серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро
Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Общество
Откровенный наряд бразильского сенатора произвел фурор в Сети
Наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность вызвал бурный общественный резонанс.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В центре Саратова рухнула часть кровли аварийного жилого дома
Часть кровли аварийного жилого двухэтажного дома обрушилась в четверг в центре Саратова, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Силовики пришли к российским сектантам
20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы».
Обновлено вчера в 03:33
Здоровье
В Китае расследуют дело о партии иммуноглобулина с антителами к ВИЧ
Власти Китая ведут расследование в связи с данными о том, что в партии произведенного в Шанхае иммуноглобулина человека для внутривенных инъекций могут содержаться антитела к ВИЧ, говорится в заявлении государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В московском метро мужчину ранили ножом
Полицейские задержали мужчину, который напал на пассажира на станции метро "Автозаводская" в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 00:42
Общество
В Хабаровском крае сошло еще несколько оползней
Несколько небольших оползней сошло в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где военные проводят подрывы для расчистки завала после обрушения сопки.
Обновлено в 01:32