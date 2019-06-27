Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матчеREGNUM 00:20

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник «Краснодара» Александр Мартынович на 45-й минуте матча.
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«От Игоря нужно взять уверенность. К сборной я еще не готов». Сафонов опять превзошел Акинфеева

Sport24.ruвчера в 14:25

Андрей Тихонов: «ЦСКА выглядел получше „Краснодара“ в матче Кубка Париматч Премьер»

Матч ТВ05:24

Главное на Nevasport: «Зенит» в Евролиге, «Краснодар» обыграл ЦСКА

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Андрей Тихонов: «ЦСКА выглядел получше „Краснодара“ в матче Кубка Париматч Премьер»

Sportbox.RU05:24

Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионатвчера в 15:20

Перейра 2.0? Как показал себя новичок «Краснодара» Намли

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Краснодару» – 0:1

Sports.ruвчера в 04:10
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
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Причиной задержки поездов в районе Химок стала кража 1,5 км кабеля

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Происшествия

Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Транспорт

Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено в 05:25
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Интернет

Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

Обновлено в 04:41
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля

В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Обновлено в 04:28
Авто

Пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Официальный дистрибьютор AC в России сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года.
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Экономика

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

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Шоу-бизнес

Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет

Обновлено в 02:32
Политика

Меркель снова стало плохо на публике

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.
Обновлено вчера в 05:13
Транспорт

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Обновлено вчера в 17:12
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Музыка

Неизвестный угрожал убить экс-солистку «Тату»

Обновлено в 02:40
Происшествия

В Петербурге 12-летний футболист получил ногой по голове

Ребенок в больнице 12-летний спортсмен получил серьезные травмы во время футбольного матча на Перекопской улице в Петербурге.
Обновлено в 03:09
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В Испании от жары умер 17-летний подросток

В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
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Политика

Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске

28 июня в Минске прошли двусторонние переговоры между Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 04:39
Недвижимость

Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечников

Существует «золотое правило» — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, — цитирует Морозова РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади

Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
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Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

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Минобороны России намерено создать оружие с искусственным интеллектом

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Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

Посольство РФ не комментирует вызов атташе в генштаб ВС Турции

Обновлено в 03:46
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В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.
Обновлено в 05:18
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