Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииСпорт-Экспресс 27 июня в 13:50
"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.
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Заруба ЦСКА и «Краснодара» в Австрии: две разбитых головы, две травмы и море стыков
Sports.ruвчера в 05:50
Александр Мартынович: Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть турнир в Австрии
Советский спорт27 июня в 18:19
Мартынович: «Гораздо важнее подготовиться к РПЛ, чем выиграть кубок в Австрии»
Sport24.ru27 июня в 18:21
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В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
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Поведение выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток сняли на видео
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Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
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Жара во Франции побила исторический рекорд
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Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
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В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
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До завершения саммита в Осаке инвесторы не спешат с покупками или продажами
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:27
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Автоспорт
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В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
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