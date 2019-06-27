«Краснодар» нанес поражение ЦСКА в матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Встреча в Австрии завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче на турнире в Австрии

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