Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 14:21

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов

Советский спорт14:02

Дмитрий Стоцкий: «Пошел на место Классона, и получается, угадал»

Sportbox.RU14:21

Ошибка Акинфеева, феерия Сафонова. «Краснодар» не оставил шансов ЦСКА

Спорт-Экспресс14:45

Дмитрий Стоцкий: «Пошел на место Классона, и получается, угадал»

Матч ТВ14:21

ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА

Кубань 2414:03

Хусаинов: момент с Фернандесом — это не пенальти. Он сам подставился под удар

Чемпионат14:38

Сафонов: «Пока рано сравнивать меня с Акинфеевым»

Sport24.ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции

Обновлено в 03:23
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Футбол

Семак: «Зенит» думает только о первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено в 12:06
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество

В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери

Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 12:28
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»

Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:22
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Обновлено в 06:01
Автоспорт

Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн

Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

Обновлено в 00:52
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

The Telegraph сообщила об угрозе новых терактов по сценарию Шри-Ланки

21 и 22 апреля в Шри-Ланке произошла крупнейшая серия терактов в истории страны.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное