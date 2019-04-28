Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛКоммерсантъ 13:58

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
Футболисты «Краснодара» победили московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Даниил Уткин (7), Дмитрий Стоцкий (55).
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