Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛКоммерсантъ 13:58
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты «Краснодара» победили московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Даниил Уткин (7), Дмитрий Стоцкий (55).
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