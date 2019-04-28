«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛКоммерсантъ 13:58

Футболисты «Краснодара» победили московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Даниил Уткин (7), Дмитрий Стоцкий (55).

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