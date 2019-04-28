«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛRT на русском 15:01

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ и поднялся на третье место турнирной таблицы. Счёт открыл Даниил Уткин, для которого этот мяч стал дебютным за первую команду южан. Другой воспитанник клуба, вратарь Матвей Сафонов, совершил несколько сейвов.

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«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

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