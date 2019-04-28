Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛRT на русском 15:01

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ и поднялся на третье место турнирной таблицы. Счёт открыл Даниил Уткин, для которого этот мяч стал дебютным за первую команду южан. Другой воспитанник клуба, вратарь Матвей Сафонов, совершил несколько сейвов.
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