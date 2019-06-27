Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20

Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
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Защитник «Краснодара» Грицаенко стал отцом. Это произошло во время матча с ЦСКА

Sport24.ru16:37

«Краснодар» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии

Кубанские новости13:56

Гол Мартыновича принес «Краснодару» победу над ЦСКА

ProstoProSport13:50

ФК «Краснодар» на турнире в Австрии обыграл ЦСКА

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Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионат15:20

Александр Мартынович: «Ни у кого нет первостепенной задачи выиграть в Австрии кубок»

Матч ТВ17:59

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Краснодару» – 0:1

Sports.ru04:10
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
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Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:22
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая

Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Экономика

Россияне оказались не такими уж и старыми

Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии

После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 09:11
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика

Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек

Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Общество

Чем могу помочь? – узнайте все о мерах соцподдержки в интернет-конференции SakhalinMedia

Интернет-конференция будет открыта для вопросов на заданную тему с 28 июня по 4 июля включительно.
Обновлено в 19:45
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Общество

Гороскоп на 28 июня: Овнов пригласят на пикник, а Дев навестит Купидон

Не волнуйтесь, неприятных сюрпризов не предвидится утром нагрянут гости, а после обеда вас пригласят на корпоративный пикник.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин рассказал об отношении России к геям

Российский лидер Владимир Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Финансы

ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка

Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 20:23
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова

Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено в 08:19
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Общество

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Обновлено в 11:56
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено в 21:43
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
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