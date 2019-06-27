Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
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Космос
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Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Транспорт
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Интернет-конференция будет открыта для вопросов на заданную тему с 28 июня по 4 июля включительно.
Обновлено в 19:45
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Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
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Обновлено в 03:26
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Экономика
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Происшествия
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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
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ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка
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Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
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Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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