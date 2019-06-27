Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета вчера в 14:20
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
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Sport24.ruвчера в 16:37
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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