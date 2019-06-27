Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета вчера в 14:20

Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
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Защитник «Краснодара» Грицаенко стал отцом. Это произошло во время матча с ЦСКА

Sport24.ruвчера в 16:37

«Краснодар» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии

Кубанские новостивчера в 13:56

Александр Мартынович: «Ни у кого нет первостепенной задачи выиграть в Австрии кубок»

Матч ТВвчера в 17:59

Гол Мартыновича принес «Краснодару» победу над ЦСКА

ProstoProSportвчера в 13:50

Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионатвчера в 15:20

ФК «Краснодар» на турнире в Австрии обыграл ЦСКА

Кубань 24вчера в 14:34

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Краснодару» – 0:1

Sports.ruвчера в 04:10
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 июня в 18:13
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Кино

Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:34
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено вчера в 04:15
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Путин заявил об отсутствии в России олигархов

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России в настоящее время нет олигархов, а также практически нет крупных компаний, которые используют какие-либо преференции от близости к власти.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Израиль: российские системы РЭБ «Красуха» «убили» работу GPS

Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что удалось установить и истинный источник помех, создающих трудности для работы GPS – это российский комплекс «Красуха», однако его расположение израильскими военными указано не было.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Обновлено вчера в 21:39
Наука

Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами

Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Путин напомнил, над чем должны работать страны БРИКС

Мировая торговля испытывает тяжёлое бремя протекционизма, и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) должны заняться более справедливой моделью развития.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт

Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

Обновлено вчера в 15:12
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено 26 июня в 23:14
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Меркель стало плохо на официальной встрече

В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
Обновлено вчера в 05:14
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку

Обновлено вчера в 19:54
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты

Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.
Обновлено вчера в 05:21
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено вчера в 08:07
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