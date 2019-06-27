Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран
Бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер общался с высокопоставленными представителями разных стран, не сообщая об этом госдепартаменту и ему.
Обновлено в 17:38
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам
Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».
Обновлено в 11:08
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Экономика
Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов
Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов.
Обновлено в 17:02
Игры
Nintendo показала геймплей Pokemon Masters
Обновлено в 16:14
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского по российской ноте
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Политика
Пушков высмеял отказ Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ из-за России
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter прокомментировал отказ делегаций Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ, несмотря на объявленное ранее соответствующее решение.
Обновлено в 18:01
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Спорт
Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы
Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Авто
Кабриолет Bentley Continental GT оценили в 16 миллионов рублей
Под капотом у Bentley Continental GTC стоит 6,0-литровый двигатель W12 на 635 л.с. Пару ему составляет восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.
Обновлено 25 июня в 07:44
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Футбол
Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»
«Тоттенхэм» сделал нам первое предложение в размере 45 миллионов евро. Затем мы продолжили переговоры.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39