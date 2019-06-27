«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20

Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.

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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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