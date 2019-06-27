Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Общество
Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом
Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.
Обновлено в 20:30
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Политика
Трамп пошутил, что хочет побороться с японским сумоистом
Обновлено в 20:11
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Политика
Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией
Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено в 17:20
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Климкин ответил на критику Зеленскому
Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Медицинские специалисты назвали ключевые причины развития рака груди
Ранее iReactor сообщал, что ключевая сотрудница медицинского образовательного учреждения имени Дэвида Геффена, главный генетик онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан поведала о всех аспектах самостоятельного обнаружения рака яичников на первой стадии.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским
Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Обновлено в 18:05
Политика
Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:38
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Единоборства
Альварес хочет провести бой с Ковалевым
Ранее Головкин признался, что хочет провети реванш против Альвареса, но не хочет драться в Лас-Вегасе, что является условием мексиканца.
Обновлено в 19:52
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Общество
Студенты ИРНИТУ вошли в кадровый резерв«РУСАЛ»
Победители и призеры получили денежные призы, а также вошли в кадровый резерв ОК «РУСАЛ». История конкурса началась в 2018 году.
Обновлено в 11:45
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Баскетбол
Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Обновлено в 14:14
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Обновлено в 03:29
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Кино
Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 17:01