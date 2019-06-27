Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20

Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

Советский спорт13:53

«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке Матч Премьер

Нева Спорт13:59

Гол Мартыновича принес «Краснодару» победу над ЦСКА

ProstoProSport13:50

«От Игоря нужно взять уверенность. К сборной я еще не готов». Сафонов опять превзошел Акинфеева

Sport24.ru14:25

«Спартак» vs ЦСКА – прогноз на матч Кубка «Париматч» Премьер 30 июня

LoginCasino.com08:48

Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионат15:20

Кубок Париматч Премьер. ЦСКА проиграл «Краснодару» – 0:1

Sports.ru04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика

Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 15:13
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено в 15:48
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Специалисты HUAWEI рассказали о состоянии и перспективах развития

Компания HUAWEI Consumer Business Group провела конференцию для журналистов, посвящённую технологиям 5G связи и перспективам их развития.
Обновлено в 15:01
Футбол

Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену

Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.
Обновлено в 14:30
Музыка

В Петербурге британских музыкантов научат играть российскую музыку

Петербургский Музей Николая Римского-Корсакова готовит большой проект, в рамках которого музыканты из Великобритании будут обучаться исполнению русской музыки.
Обновлено в 15:57
Футбол

Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что французский клуб согласовал с «Тоттенхэмом» продажу полузащитника Танги Ндомбеле.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика

«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России

Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Футбол

Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу

Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 15:51
Футбол

«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 16:00
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29
Политика

Бывший президент Киргизии пообещал отстреливаться при задержании

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания.
Обновлено в 13:20
Авто

Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor

Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено в 06:54
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное