Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииРоссийская газета 14:20
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович. Рассчитывать на яркий футбол в таких матчах несколько наивно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика
Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 15:13
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям
Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено в 15:48
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Специалисты HUAWEI рассказали о состоянии и перспективах развития
Компания HUAWEI Consumer Business Group провела конференцию для журналистов, посвящённую технологиям 5G связи и перспективам их развития.
Обновлено в 15:01
Футбол
Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену
Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.
Обновлено в 14:30
Музыка
В Петербурге британских музыкантов научат играть российскую музыку
Петербургский Музей Николая Римского-Корсакова готовит большой проект, в рамках которого музыканты из Великобритании будут обучаться исполнению русской музыки.
Обновлено в 15:57
Футбол
Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что французский клуб согласовал с «Тоттенхэмом» продажу полузащитника Танги Ндомбеле.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика
«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России
Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Футбол
Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу
Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 15:51
Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева
Обновлено в 16:00
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29
Политика
Бывший президент Киргизии пообещал отстреливаться при задержании
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания.
Обновлено в 13:20
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено в 06:54
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Обновлено в 01:00
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика
Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа
Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54