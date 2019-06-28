Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииСпорт-Экспресс вчера в 13:50
"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Технологии
Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди
В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Как за 40 тысяч рублей реабилитировать близкого после инсульта
Компания подала заявку на резидентство в «Сколково» — и уже в декабре 2018 года «Сколково» отправило команду в Хельсинки на конференцию Slush, куда ежегодно стекается весь мировой венчурный рынок (Slush посещает порядка 20 тысяч человек, из них 2500 стартаперов и более 1000 инвесторов).
Обновлено в 06:10
Общество
Более 1,8 тыс. жилых домов подтоплены в Иркутской области
После паводка в Иркутской области оказались подтопленными более 1,8 тыс. жилых домов. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Политика
Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 19:34
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Гаджеты
Чехлы iFixit: покажут внутренности вашего айфона
Зимой этого года, организация выпустила обои с внутренностями айфона.
Обновлено в 18:16
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Наполи» представил домашнюю форму на следующий сезон
"Наполи" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах.
Обновлено в 20:31
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Финансы
НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам
По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Общество
Закатают в асфальт: у учреждений культуры под Челябинском забрали 15,5 миллиона для ремонта дорог
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе дизайнера
Акции компании Apple подешевели после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, капитализация сократилась на $9 млрд.
Обновлено в 19:27
Финансы
Россия и Китай отказались от расчётов в долларах
Как сообщает издание «Известия», в письме заместителя главы Министерства финансов РФ Сергея Сторчака, адресованном председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, говорится, что 5 июня министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.
Обновлено в 08:04
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27