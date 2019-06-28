"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.

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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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