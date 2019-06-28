Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииСпорт-Экспресс вчера в 13:50
"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.
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Мартынович: «Гораздо важнее подготовиться к РПЛ, чем выиграть кубок в Австрии»
Sport24.ruвчера в 18:21
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Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Туск прокомментировал мнение Путина об изжившей себя либеральной идее
ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу мнения президента России Владимира Путина, который заявил, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 показали на «живых» фото
Обновлено в 15:52
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака
Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 17:01
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.
Обновлено в 09:33
Общество
Отходы сортируем, книги – бережем. Как ульяновцы заботятся об экологии?
Гектары земли заполнены абсолютно всем подряд: пластиком, бумагой, стеклом, химией, пищевыми остатками, которые сортировать крайне сложно, ведь перемешавшись, они образуют влажную неразделимую массу, а бумага и картон, к примеру, и вовсе становятся непригодными как вторсырье.
Обновлено в 08:15
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения
28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз
Петербургская актриса Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз в 84 года. Малыша родила внучка народной артистки СССР Анна Тарасова.
Обновлено в 10:28