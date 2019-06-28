Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииСпорт-Экспресс вчера в 13:50

"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.
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«Краснодар» обыграл ЦСКА в контрольном матче

МК-Спорт06:03

Заруба ЦСКА и «Краснодара» в Австрии: две разбитых головы, две травмы и море стыков

Sports.ru05:50

«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке Матч Премьер

Нева Спортвчера в 13:59

Андрей Тихонов: «ЦСКА выглядел получше „Краснодара“ в матче Кубка Париматч Премьер»

Матч ТВ05:24

Мартынович: «Гораздо важнее подготовиться к РПЛ, чем выиграть кубок в Австрии»

Sport24.ruвчера в 18:21

Почему клубы РПЛ проводят лето в Австрии, а не в России

Чемпионат07:00

Перейра 2.0? Как показал себя новичок «Краснодара» Намли

Спорт-Экспрессвчера в 15:45
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Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика

Туск прокомментировал мнение Путина об изжившей себя либеральной идее

ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу мнения президента России Владимира Путина, который заявил, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 показали на «живых» фото

Обновлено в 15:52
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Андрей Малахов отрастил большой живот

Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Обновлено в 11:20
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 17:01
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.
Обновлено в 09:33
Общество

Отходы сортируем, книги – бережем. Как ульяновцы заботятся об экологии?

Гектары земли заполнены абсолютно всем подряд: пластиком, бумагой, стеклом, химией, пищевыми остатками, которые сортировать крайне сложно, ведь перемешавшись, они образуют влажную неразделимую массу, а бумага и картон, к примеру, и вовсе становятся непригодными как вторсырье.
Обновлено в 08:15
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения

28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз

Петербургская актриса Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз в 84 года. Малыша родила внучка народной артистки СССР Анна Тарасова.
Обновлено в 10:28
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