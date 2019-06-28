"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.

Спорт день за днем

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Политика Туск прокомментировал мнение Путина об изжившей себя либеральной идее ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу мнения президента России Владимира Путина, который заявил, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Шоу-бизнес Андрей Малахов отрастил большой живот Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество В России утвердили список запрещенных животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.

Политика Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Политика Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.

Происшествия Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Армия и оружие США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Здоровье В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.

Общество Отходы сортируем, книги – бережем. Как ульяновцы заботятся об экологии? Гектары земли заполнены абсолютно всем подряд: пластиком, бумагой, стеклом, химией, пищевыми остатками, которые сортировать крайне сложно, ведь перемешавшись, они образуют влажную неразделимую массу, а бумага и картон, к примеру, и вовсе становятся непригодными как вторсырье.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Шоу-бизнес Божена Рынска написала два заявления в полицию Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.

Шоу-бизнес Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения 28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.