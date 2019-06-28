Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииСпорт-Экспресс вчера в 13:50
"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Обновлено в 06:24
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Финансы
Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования
Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено в 10:43
Общество
Прием почётных гостей: чем угощали мировых лидеров на G20
Уточняется, что на торжественном ужине от имени премьера Синдзо Абэ главы государств смогли отведать изысканные блюда японской кухни.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Стимуляция бедности. Почему увеличение детского пособия никому не принесет пользы
Правительство РФ обещает увеличить пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей до 10 000 рублей с 50 рублей.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Политика
На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза
Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Монако» объявил об уходе Раджи
Обновлено в 11:15
Гаджеты
В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 09:53
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Транспорт
Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево
Шасси самолетов частично погрузились в воду. Ранее о подтоплении стоянки для самолетов со ссылкой на очевидца сообщил ТАСС.
Обновлено в 11:33
Интернет
«Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта
Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.
Обновлено в 10:27
Общество
Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала
Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Милан» исключили из еврокубков на сезон
Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.
Обновлено в 11:24