Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 14:21

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Раздевалка «Краснодара» после победы над ЦСКА. Видео

Спорт-Экспресс17:09

«Краснодар» победил ЦСКА и приблизился к выходу в Лигу Чемпионов

Газета.Ru16:20

ЦСКА в Краснодаре: все решили вратари

Sportbox.RU16:47

«Краснодар» показал раздевалку после победы над ЦСКА

Sport24.ru20:53

«Краснодар» забил два безответных мяча ЦСКА, вытеснив армейцев из тройки

Матч ТВ13:53

Дебютные голы Уткина и Стоцкого — в видеообзоре матча «Краснодар» — ЦСКА

Чемпионат17:21

ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА

Кубань 2414:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате

Обновлено в 15:49
Политика

Эрдоган обеспечил охрану Зеленского в Турции

Обновлено в 18:55
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Общество

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей

В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Гаджеты

На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы

В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Общество

В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце

Обновлено в 19:56
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Здоровье

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено в 19:53
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено в 20:53
Политика

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Футбол

Валерий Газзаев: "ЦСКА мне понравился, просто фатально не везло!"

"Краснодар" – ЦСКА – 2:0 Бывший главный тренер красно-синих считает, что в Краснодаре армейцам не хватило футболистов, которые способны вскрывать оборону за счет индивидуального мастерства Валерий Газзаев.
Обновлено в 17:15
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное