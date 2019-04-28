«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 14:21

По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.

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«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

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