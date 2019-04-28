«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболуИзвестия 14:22

«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Голы забили Даниил Уткин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (55).

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«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

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