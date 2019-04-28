«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 14:21

По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.

Спорт день за днем

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Политика Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.

Общество В России могут изменить график работы детских садов и школ Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.

Происшествия На Шри-Ланке могут запретить закрывающую лицо одежду Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии терактов на острове подписал указ о запрете предметов одежды, закрывающих лицо, сообщает портал Ada Derana.

Армия и оружие Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.

Культура После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Экономика Индийских бизнесменов затянуло в «Систему» В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.

Происшествия В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.

Шоу-бизнес Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.

Общество Красноярск накрыло снежным циклоном Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.

Общество Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.

Происшествия Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Умер авиаконструктор Генрих Новожилов Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.

Экономика Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".