«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК вчера в 14:21

По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

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