Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 14:21

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
По итогам 26-го тура чемпионата России «Краснодар» обошел ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. У краснодарской команды 46 очков и она опережает армейцев на два балла.
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