Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьей строчки в РПЛЖивая Кубань вчера в 14:56
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
«Быки» обыграли московских армейцев и поменялись с ними местами в турнирной таблице. 28 апреля в матче 26 тура РПЛ «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в пользу команды Мурада Мусаева. Следили за игрой на трибунах более 33 тысяч болельщиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета
Общежитие медуниверситета в Смоленске загорелось сегодня, в районе десяти часов утра.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Стало известно, где пройдет церемония прощания с Элиной Быстрицкой
29 апреля на территории Малого театра пройдет прощание с актрисой Элиной Быстрицкой, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 05:56
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Волгоградские врачи спасли новорожденную весом 970 грамм
Врачи волгоградского перинатального центра №2 сотворили чудо: они спасли и выходили крошечную Анису, которая родилась на 26 неделе и весила всего 970 грамм.
Обновлено вчера в 09:56
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Обновлено в 03:30
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Общество
В Екатеринбурге из-за снега отменили репетицию парада
Обновлено в 01:20
Технологии
Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей
На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 мая 2019 года
Пенсионеры получат разницу между размерами пенсий с января 2019 года. Выплаты произведут с 1 мая по 1 июля.
Обновлено 26 апреля в 20:33
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Культура
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено 27 апреля в 06:08
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Обновлено в 02:34
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Общество
KFC проводит ребрендинг в России
Входящая в тройку крупнейших игроков на рынке фаст-фуда в России компания KFC объявила о начале проведения ребрендинга.
Обновлено в 02:24