«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьей строчки в РПЛЖивая Кубань вчера в 14:56

«Быки» обыграли московских армейцев и поменялись с ними местами в турнирной таблице. 28 апреля в матче 26 тура РПЛ «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в пользу команды Мурада Мусаева. Следили за игрой на трибунах более 33 тысяч болельщиков.

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«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьей строчки в РПЛ

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