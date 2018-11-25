Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Коммерсантъ
10:37

Краснодар — Арсенал (Тула)
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Лука Джорджевич
Вандерсон Соуза
40′
Шарль Каборе
41′
45′
Максим Беляев
Иван Игнатьев
48′
53′
Зелимхан Бакаев
64′
Сергей Ткачев
Игорь Горбатенко
Маурисио Перейра
Юрий Газинский
71′
71′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
73′
Магомед Сулейманов
76′
Вандерсон Соуза
Торнике Окриашвили
79′
Шарль Каборе
88′
Футболисты «Краснодара» обыграли тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вандерсон (40), Игнатьев (48) и Сулейманов (76).
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