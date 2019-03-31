Футбол
«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 09:53
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Шахбан Гайдаров
Адлан Кацаев
|54′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
В матче молодёжного первенства России «Краснодар» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Игорь Парадин на 84-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол
«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место
"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский подшутил над Порошенко после публикации первых экзитполов
Ранее Зеленский уже шутил над этим лозунгом Порошенко, грозя действующему президенту Украины тюрьмой.
Обновлено в 13:31
Происшествия
На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва
"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Автоспорт
Кадр дня: Феттель теряет антикрыло и проигрывает гонку
Пилот шел в лидерах гонки, но в борьбе с Льюисом Хэмилтоном не справился с управлением, и его болид развернуло.
Обновлено в 12:44
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Происшествия
В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку
Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине
Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Общество
Умер грузинский журналист Марк Рывкин
Грузинский журналист Марк Рывкин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Украина объявила о ракетных пусках в 100 километрах от Крыма
Украина намерена провести ракетные пуски в 100 километрах от Крыма.
Обновлено в 10:21
Политика
Саакашвили ответил на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Политика
Что сделает с Украиной Зеленский-президент
По результатам экзитполов пришедший в политику комик Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, обгоняя действующего президента Порошенко на 12%.
Обновлено в 13:51
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, провалившихся в России
Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом.
Обновлено в 12:23
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Недвижимость
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла
По сравнению же с мартом прошлого года аренда средней однокомнатной квартиры и вовсе подскочила на 4,6%. Так в Москве за неё в этом месяце просили 35,8 тысяч рублей, это на 10% дороже, чем в марте 2018-го.
Обновлено в 03:55
Политика
В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы
На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Политика
Бойко оценил первые результаты выборов на Украине
Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал первые экзитполы по результатам украинских выборов президента.
Обновлено в 14:00