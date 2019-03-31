Футбол

«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 09:53

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Шахбан Гайдаров
Адлан Кацаев
54′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
В матче молодёжного первенства России «Краснодар» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Игорь Парадин на 84-й минуте матча.
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«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

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