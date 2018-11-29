Футбол
«Краснодар» обыграл «Акхисар» в матче Лиги Европы и вышел в плей-офф
«Краснодар» обыграл «Акхисар» в матче Лиги Европы и вышел в плей-оффЮгополис15:33
Вечером 29 ноября в матче 5-го тура Лиги Европы ФК «Краснодар» на своем поле обыграл турецкий «Акхисар БС». На 24-й минуте турецкая команда получила преимущество после мяча, забитого Сержиньо Минейро. До конца первого тайма «быкам» отыграться не удалось.
Югополис15:33
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