Футбол

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииСоветский спорт 11:41

Ахмат — Краснодар
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Футболисты Краснодара одержали победу над Ахматом в гостевом поединке 25-го тура молодежного первенства России 2:1. В составе победителей отличились Андрей Текучев и Михаил Коломийцев, ставший автором победного гола. Единственный мяч для хозяев забил Имран Альсултанов.
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